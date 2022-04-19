وزير الخارجية يلتقى بممثلى الجانب الإسبانى فى مجلس أعمال البلدين

جدة - نرمين السيد - حيث تم تناول الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية، والتى خلقت مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية فى مصر، ‏كما تم التطرق إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا بما يعكس إمكانيات الدولتين، ودعوة الشركات الإسبانية لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتعزيز دور الشركات الإسبانية فى دعم التحول الأخضر فى مصر وخاصة فى ظل استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف ‎COP27. ‎

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