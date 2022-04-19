محافظ كفر الشيخ يوجه بضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق المحلى

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء معارض "أهلا رمضان" بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية بها وياميش رمضان، والتزام التجار بالتخفيضات والتى تراوحت ما بين 15 لـ 30%، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار.
وتفقد المحافظ عددا من الأسواق والمحلات للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض استفسر من عدد من المواطنين عن مدى رضاهم على أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم، مشيدين بدور هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين.
واطمأن نور الدين على توفير اللحوم بالمعرض بأسعار مخفضة، موجها مسؤولى التموين باستمرار شن الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين، علاوة على الصحة والطب البيطرى، ومتابعة محال الجزارة والتأكد من ذبح اللحوم بالمجازر وتحرير محاضر للمخالفين، ومحال البقالة والخضروات والفاكهة فى حالة عدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الاسترشادية.
وعلى صعيد متصل، قال محافظ كفر الشيخ إن حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى والصحة تمكنت من تحرير 59 محضرا، من بينها 14 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف فى دقيق، و21 محضرا لمخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وتحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.
وأضاف نور الدين أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.. مؤكدا استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.
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