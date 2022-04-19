وقف حركة الملاحة النهرية والجوية لسوء الأحوال الجوية بأسوان

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية اليوم الثلاثاء، وقف حركة الملاحة النهرية والجوية بين مدينتى أسوان وأبو سمبل السياحية وداخل بحيرة ناصر، وغلق الميناء النهرى بمدينة أبو سمبل؛ نظرا للعاصفة الترابية التى تعرضت لها أسوان صباح اليوم الثلاثاء، والتى تسببت فى انعدام مستوى الرؤية الأفقية.





وأعلن محافظ أسوان - فى بيان اليوم - إغلاق حركة الملاحة الجوية بمطار أبو سمبل الدولى، مكلفا إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق (أسوان / أبو سمبل) السياحى والطريق الصحراوى الغربى (أسوان / القاهرة). وأكد أن هناك تواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى؛ حيث إنه فى حال انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية والطرق طبقا للحالة الجوية، إلى جانب التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولا بأول.

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