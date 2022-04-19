/692923/بالاسماء-إصابة-14-عامل-بكوم-ابوراضى-ببنى-سويف-في- انقلاب-مينى-باص

أصيب 14 عامل صباح اليوم الثلاثاء، ، بأحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، بإصابات مختلفة، إثر انقلاب ميني باص عقب انفجار أحد الإطارات بالقرب من مدخل قرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

دوت الخليج

ودفع مرفق هيئة الاسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور احمد صادق إلي موقع الحادث، وجري إخلاء المصابين ونقلهم إلي مستشفي الواسطي المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

واستقبلت طؤارى مستشفى الواسطى المركزي شمال بنى سويف المصابين، وجميعهم مقيمون بقرية دلاص بمركز ناصر، وهم: محمد حسن، 22 سنة، وعمر صابر، 22 سنة، وأحمد عبود، 23 سنة، ورمضان عبدالعاطي، 31 سنة، وحمادة أمين، 31 سنة، وإسلام أحمد، 27 سنة، وعبدالرحمن محمد، 30 سنة، وكريم صبحي، 24 سنة، وعمر حربي راغب 25 سنة، وجودة محمد محمد 30 سنة، وإسلام محمد أدريس 28 سنة، وإسلام محمد عويس 26 سنة، ومحمد جمال عبدالسميع 27 سنة، وأحمد شحاتة إبراهيم 30 سنة، وجمعيم مصابين بجروح وسحجات بالجسم.

المصابين كانوا في طريقهم من محل إقامتهم إلى العمل كفنيين في أحد المصانع

وقال أحد الأهالى أن المصابين كانوا في طريقهم من محل إقامتهم إلى العمل كفنيين في أحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وعند مدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي