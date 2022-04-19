/692920/رئيس-النواب-لن-نمنح-الكلمة-لأي-نائب-كان-دوره-بمناقشات-الحساب-الختامى-بالأمس

أكد المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، علي أنه لن يمنح الكلمة لأي نائب كان دوره في منحه الكلمة بالأمس وذلك بمناقشات الحساب الختامى 20-21.

دوت الخليج

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس :"أنا أقول ومن خلال مكبرات الصوت واللي في القاعة سامعني ومن خارج القاعة يسمعني جيدا لن أمنح الكلمة لأي نائب كان دورة في الأمس لأن لدينا جدول أعمال اليوم مزدحم جدا وعلي جميع النواب ممن يتم منح الكلمة لهم مراعاة الوقت المحدد".

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يواصل مناقشات الحساب الختامى 20-21 اليوم الثلاثاء والذى انطلقت مناقشاته أمس الاثنين وسط انتقادات واسعة للحكومة بسبب الملاحظات الدائمة على أدائها وأولوياتها مع انتقاد أيضا حجم الإقتراض الذى يتزايد بشكل سنوى، مع عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض التى تحصل عليها الحكومة.

لجنة الخطة والموازنة أصدرت تقريرا عن الحساب الختامى 20-21 تضمن عدد من الملاحظات الهامة منها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات ) من موازنة السنة المالية 20/21.

رئيس النواب: لن نمنح الكلمة لأي نائب كان دوره بمناقشات الحساب الختامى بالأمس

استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.