/692916/نائب-الأقصر-السابق-اللواء-خالد-مجاهد-فى-ذمة-الله

غيب الموت صباح اليوم اللواء خالد عبد المنعم فراج مجاهد عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حيث تم انتخاب خالد مجاهد عضوا بمجلس الشعب بعد وفاة والده النائب عبد المنعم فراج مجاهد وفاز في انتخابات 2015 بعضوية مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ولكن في الانتخابات الماضية لم يحالفه الحظ.

دوت الخليج

ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات الحساب الختامى 20-21 اليوم الثلاثاء والذى انطلقت مناقشاته أمس الاثنين وسط انتقادات واسعة للحكومة بسبب الملاحظات الدائمة على أدائها وأولوياتها مع انتقاد أيضا حجم الإقتراض الذى يتزايد بشكل سنوى، مع عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض التى تحصل عليها الحكومة.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى 20-21 تضمن عدد من الملاحظات الهامة منها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات ) من موازنة السنة المالية 20/21.

نائب الأقصر اللواء خالد مجاهد فى ذمة الله

أيضا استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.