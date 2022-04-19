/692915/النواب-يواصل-مناقشات-الحساب-الختامى-20-21-وسط-انتقادات-مستمرة-لأداء-للحكومة

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات الحساب الختامى 20-21 اليوم الثلاثاء والذى انطلقت مناقشاته أمس الاثنين وسط انتقادات واسعة للحكومة بسبب الملاحظات الدائمة على أدائها وأولوياتها مع انتقاد أيضا حجم الإقتراض الذى يتزايد بشكل سنوى، مع عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض التى تحصل عليها الحكومة.

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تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى 20-21 تضمن عدد من الملاحظات الهامة منها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات ) من موازنة السنة المالية 20/21.

أيضا استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.

النواب يواصل مناقشات الحساب الختامى 20-21 وسط انتقادات متواصلة للحكومة

وأيضا استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه الواقع الفعلى للحساب الختامى للموازنة وعـ م تمكن اللجنـة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلية فى الموازنـة العامـة للـدولـة بـأحكـام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية انظمة الضبط والرقابة المالية و المحاسبية المطبقة فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور واستمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها.

وأيضا تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها للسنة المالية 2020/2021 سبق له تسجيلها فى تقارير السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة.