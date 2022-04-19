/692913/الأرصاد-الجوية-اليوم-بداية-الطقس-ربيعي-وأجواء-مائلة-للبرودة-ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء سوف يشهد تحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من ارتفاعات درجات الحرارة والأتربة المؤثرة على كافة أنحاء الجمهورية خلال اليوميين الماضيين.

الأرصاد الجوية: بداية الطقس ربيعي.. وأجواء مائلة للبرودة ليلا

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن درجات الحرارة سوف تعود حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة على أن طقس اليوم سوف يكون ربيعى مائل للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.

وتابعت أن الطقس سوف يكون معتدل الحرارة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية وحارا على جنوب البلاد، منوهة أن الطقس خلال االساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر سوف يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد.

ونوهت أن اليوم سوف يشهد نشاطا للرياح فى فترات المساء على أغلب مناطق الجمهورية، موضحة أن سرعة الرياح سوف تكون ما بين 30 و40 كيلومتر فى الساعة ، مما سوف يزيد من شعورنا بانحفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس خلال فترة الليل، بالأضافة إلى أن نشاط الرياح سوف يكون مثيرا للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

ولفتت منار غانم إلى أنه يوجد فرص اليوم لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مضيفة أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على كافة محافظات السواحل الشمالية.

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة...ويجب ارتداء الملابس الشتوية ليلا

وحذرت منار غانم، من أن الأجواء فى فترات الليل سوف تكون أجواء باردة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد انخفاض فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل وسوف يكون الطقس من مائلا للبرودة إلى طقس بارد.

وأكدت على أنه سوف يكون هناك فرق كبير بين درجات الحرارة فى فترة النهار و درجات الحرارة فى فترات الليل خلال الأيام المقبلة، موجهة نصحية للمواطنيين بضرورة إرتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل فى الأيام المقبلة.