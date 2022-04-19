هل الحجاب سبب اعتزالها؟.. معلومات عن زيزي عادل مطربة ستار أكاديمي

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دوت الخليج يكشف سبب اعتزال زيزي عادل

سبب اعتزال زيزي عادل

أثارت الفنانة والمطربة زيزي عادل ضجة وجدلا كبيرًا بسبب اعتزالها الفن لكنها لم تكشف السبب المباشر أو الحقيقي للاعتزال مما أثار فضول وتساؤلات جمهورها ومتابعيها.

وزعم البعض من متابعيها وجمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن السبب هو ارتدائها الحجاب حيث كانت قد نشرت قبل أشهر مجموعة صور لها بالحجاب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت هذه الصور وقتها بالتزامن مع طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أفضل الخلق”، ولكن رغم ذلك هي ظهرت في فيديو الاعتزال بشعرها دون حجاب.

معلومات عن زيزي عادل

يشار أن زيزي عادل كانت قد حصدت عدد من الجوائز خلال مشوارها الفني حيث أولها كانت في الخامسة عشرة من عمرها وحصلت على جائزة عن تلحين أغنية كما شاركت في مسابقة استديو الفن، وحصدت المركز السادس.

وتشتهر أيضًا بمشاركتها في برنامج ستار أكاديمي الموسم الثاني حيث دخلت مجال الفن عام 2004 وطرحر أول ألبوم لها بعنوان "واحدة طيبة” وكاو عام 2007، ثم في عام 2008 أصدرت أغنية منفردة بعنوان "تعودت عليك” من كلماتها وألحانها.

زيزي عادل برنامج ستار أكاديمي

وكانت قد قالت زيزي عادل في فيديو اعتزالها: "طالعة أقول خبر مهم في حياتي وأهم وأحلى خبر في حياتي وهو اعتزالي الغناء، والقرار مخدتوش من امبارح ووخداه من فترة كبيرة جدًا”.

وتابعت: "ومطلعتش أقوله لأني كنت حابه أتكلم مع نفسي والقريبين مني في الموضوع ده وبيشجعوني جدًا أعمل ده، وببعد عن أكتر حاجة مغرية في الدنيا وهي الشهرة”.

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ويشار أن زيزي عادل من مواليد عام 1987 حيث ولدت في الكويت ولها ثلاثة أشقاء وبدأت الغناء للمرة الأولى من خلال المدرسة، وحصلت وقتها على أفضل صوت للمدارس، وغنت أغنية عيد الأم وهي في سن العاشرة.