عاجل- البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا فى الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من ارتفاعات درجات الحرارة والأتربة التى كانت تؤثر على الجمهورية، وستعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.





وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نعود إلى الأجواء الربيعية المعتدلة إلى مائلة للحرارة خلال فترات النهار على شمال البلاد وسواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وستظل الأجواء حارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات الليل". وتابعت عضو المركز الإعلامى بهيئة الجوية: "بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء سنبدأ نشهد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، قد يكون مثيرا للرمال والأتربة خاصة فى المناطق الموجودة فى شمال وجنوب الصعيد، وسيزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية". وأكدت، أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون مائلة للبرودة، وسيشهد اليوم فرصا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وبعض المناطق سيناء، ما سيصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وعلى مناطق متقطعة، ونصحت بالحفاظ على الملابس الشتوية ليلا.

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