الصحة: تحورات كورونا تشير إلى استمرار ضعف الفيروس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الخطة المستقبلية تعتمد على تقييم الوضع الحالى للمنشآت الصحية والبنية التحتية بها، والموارد البشرية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن ثم تحديد الأهداف والعوامل المساعدة لتنفيذ الخطة، للوصول إلى الأهداف المرجوة.





وتابع عبدالغفار، أن الوضع الوبائى الخاص بفيروس كورونا بالمحافظات، يشير إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات بشكل ملحوظ، وانخفاض نسب التردد على المستشفيات، كما كشف التقرير أن تحورات كورونا تشير إلى استمرار ضعف الفيروس. وأضاف أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان اطلع على التقارير الخاصة بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقى المواطنين لجميع الجرعات "الأولى، الثانية، التنشيطية" من مختلف أنواع اللقاحات، مناشدا المواطنين عدم التغافل عن تلقى الجرعات التنشطية للقاحات، حفاظا على صحتهم العامة ولتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا. ولفت إلى إمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد مرور فترة 6 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وذلك من عمر 18 عام، وما فوق.



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