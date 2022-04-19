الصحة: فكرة الرائدات الريفيات سطرت إحدى التجارب الناجحة فى حياة المرأة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأسبوعى، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات الوزارة، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.





وفى مستهل الاجتماع، وجه الوزير بالتكريم الدورى للمتميزات من الرائدات الريفيات بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديرا لعملهم الهام فى خدمة المجتمع، والذى يؤتى ثماره فى بناء الثقة بين السيدات ومقدمى الخدمة الصحية، بما يعزز حالتهن الصحية، مشيرا إلى أن فكرة الرائدات الريفيات سطرت إحدى التجارب الناجحة فى حياة المرأة المصرية. واطلع الوزير خلال الاجتماع على التصور الخاص بالاستراتيجية المستقبلية الموحدة لخدمات الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء الخريطة الصحية المتوقعة طبقا للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والتى تستهدف استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور القيادات والمساعدين بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس".

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