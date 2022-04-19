التنظيم والإدارة ينتهى من تسوية 69 موظفا بمركز البحوث الزراعية

جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 69 موظفا بمركز البحوث الزراعية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.





وأشار رئيس الجهاز - فى تصريحات صحفية اليوم - إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده فى الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التى انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها فى الاستفسار على الرابط الإلكترونى المرفق بالتقرير بالاسم الرباعى والرقم القومى حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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