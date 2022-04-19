/692862/النائب-سعودي-عبد-الرحمن-عن-قرار-السيسي-بحصر-الغارمين-والغارمات-إنساني-من-الدرجة-الأولى-وغير-مسبوق

أشاد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم، تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم بحلول عيد الفطر المبارك، قائلا إنها لفتة إنسانية من الدرجة الأولى من جانب الرئيس الأب لإدخال الفرحة على أسرهم، وتخفيف وطأة الديون عنهم، والتدخل من جانب الدولة وقيادتها للإفراج عن دفعة من الغارمين والغارمات.

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قرار السيسي بحصر الغارمين والغارمات إنساني من الدرجة الأولى وغير مسبوق

وأشار عبد الرحمن في تصريحات له اليوم، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس بذلك، فقد تكرر في أعياد سابقة ومناسبات وطنية مختلفة، مؤكدا أنه انتصار لحقوق الانسان، علاوة على متابعة الرئيس لجهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".

وتابع النائب: هذا بالإضافة إلى دراسة التوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى "الغرم".

وأضاف عضو البرلمان، أن مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمين، مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، لإسعاد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تعد انتصارا لحقوقهم المعيشية.

واختتم نائب المنيا، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة، مشددا على أن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات، فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية. وهو قرار يؤكد أن الرئيس أب لكل أسرة.