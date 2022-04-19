/692911/تعرف-على-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الرجاء-بالمغرب

أعلن موسيماني المدير الفني لالنادي الأهلي، أعلن عن قائمة الفريق المتوجهة إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الاهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ومن ناحيه اخري أعلن طبيب النادي الأهلي عن سلبية مسحة بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المتوجهة إلى المغرب صباح اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

فيما حقق النادي الأهلي الفوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.

تشكيل النادي الأهلي

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم- ايمن اشرف -محمد عبدالمنعم -محمد هاني

فى خط الوسط: السولية - ديانج

خط الهجوم: عبدالقادر - بيرسي تاو - الشحات - محمد شريف

وقام المدير الفني بإجراء تعديلات على التشكيل مع انطلاق الشوط الثاني، بدخول حمدي فتحي وخروج أليو ديانج، ودخول طاهر محمد وخروج حسين الشحات، ودخول وليد سليمان وخروج محمد عبد المنعم.