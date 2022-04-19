/692909/نبيلة-عبيد-تتحدث-عن-المحاسب-بعد-خطفه-أثناء-تصوير-مسلسل-بطلوع-الروح

حرصت الفنانة نبيلة عبيد أن تعلق على واقعة اختطاف محاسب شركة صباح إخوان للإنتاج في لبنان وذلك بالتزامن مع تصوير مسلسل بطلوع الروح الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد تعليق نبيلة عبيد على واقعة اختطاف محاسب شركة صباح إخوان.

نبيلة عبيد ومحاسب شركة صباح إخوان

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد، صورة للمحاسب وهو صادق روللي، الذي تم اختطافه قبل يومين وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "صاحب الصورة هو الأخ صادق روللي المحاسب في شركة الأستاذ صادق الصباح المنتجة لمسلسل بطلوع الروح”.

وتابعت: "اللي تعرض للخطف على يد مجهولين أثناء تواجده في أحد مناطق التصوير البعيدة عن مدينة بيروت ومازال مصيره مجهولًا إلى الآن أنا اتعاملت معاه شخصيا وعرفته كويس أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة، شخص طيب القلب وأمين ومخلص لعمله وللشركة التي يعمل بها ولصاحب الشركة”.

خطف طاقم عمل مسلسل بطلوع الروح

واختتمت تعليقها: "يارب ترجع بالسلامة يا صادق لبيتك وعيلتك وأتمنى من كل الناس دعوة من القلب لعلها تكون ساعة استجابة في هذه الأيام المباركة”.

ومن جانبها شركة صباح إخوان المنتجة لمسلسل بطلوع الروح كان قد أصدرت بيانا رسميا، كشفت خلاله تفاصيل عملية الخطف التي تعرض لها المحاسب، وجاء به: "بعد تداول أنباء بخطف الفنان أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عارٍ من الصحة”.

وأضاف البيان: "إذ أن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني والمخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية”.

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جدير بالذكر أن مسلسل بطلوع الروح يضم في بطولته عدد من النجوم وهو من تأليف محمد هشام عبيه، والإخراج لـ كاملة أبو ذكري، ومن الفنانين المشاركين في بطولته كلا من محمد حاتم، إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، ودياموند بو عبود، عادل كرم وغيرهم من مصر وسوريا والعراق والأردن.