إقبال كبير على مبادرة «سند الخير» فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس الماضى، شهدت إقبالاً كبيرًا وترحيبًا من المواطنين بالمناطق التى انطلقت فيها خصوصًا من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة.





وتأتى المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خصوصًا الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل. وفى هذا السياق، تابعت وزارة التنمية المحلية، إقبال المواطنين فى محافظات الأقصر والمنيا وكفرالشيخ على شراء السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من السلع التى تتضمنها المبادرة وعددها 37 نوعًا من السلع الغذائية. ووجه المواطنون الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة التى تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.

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