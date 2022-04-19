التنظيم والإدارة: الموافقة على تنفيذ تكليف 467 كادرًا طبيًا

جدة - نرمين السيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 236 كادرا طبيا بالمستشفى الجامعى بالمنصورة، و231 كادرا بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.





وذكر بيان الجهاز، اليوم الثلاثاء، أن التكليف يشمل خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تُعِد أو تُخَرِّجْ أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة. ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

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