افتتاح أول عيادات «المرأة الآمنة» فى القاهرة (دعم نفسى للمعنفات)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح أول «عيادات المرأة الآمنة»، بمركز طبى أهالينا بمحافظة القاهرة، لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسى للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر انتهاء تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، كمرحلة أولى خلال عام 2022، يعقبها التوسع تباعًا فى تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن «عيادات المرأة الآمنة» تقدم خدمات الدعم الصحى والنفسى، والإسعافات النفسية الأولية للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

وأكد الدكتور وائل عبدالرازق، أهمية تردد السيدات على تلك العيادات والاستفادة من خدمات الدعم الصحى والإرشاد النفسى، بما يساهم فى الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع، موضحًا أن تلك العيادات تساهم فى توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدًا الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، فى إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وبدورها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى قيام الأمانة بتدريب الفرق الطبية التى ستعمل بالمرحلة الأولى من مشروع «عيادات المرأة الآمنة» لتأهيلهم لتقديم خدمات الدعم الصحى والنفسى، والتوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

وأضاف الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن تدشين أولى عيادات المرأة الآمنة، يعد إضافة جديدة لمنشآت الرعاية الصحية، لما تمثله هذه العيادات من دور كبير فى حماية السيدات من العنف وتقديم الدعم الطبى والنفسى لهن من خلال فرق طبية متخصصة.

فيما وجهت الدكتورة أمل فيليب ممثل المجلس القومى للمرأة، الشكر لجميع القائمين على تجهيز تلك العيادات، مؤكدة أهمية تفعيل دور القطاع الطبى فى مناهضة العنف ضد المرأة، ونشر هذا النوع من العيادات التخصصية فى جميع الوحدات الصحية، مشيرة إلى التنسيق بين عيادات المرأة الآمنة بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة المتواجدة بـ 8 مستشفيات جامعية، لتحقيق أقصى استفادة للسيدات.

ولفتت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، إلى أهمية الشراكة المثمرة مع وزارة الصحة والسكان فى افتتاح أول عيادة تخصصية للمرأة الآمنة، قائلة إن الطاقم الطبى هو الخط الأول للتعامل مع السيدات خلال ترددهن على المنشآت الطبية للحصول على الخدمات المختلفة، ويمكن اكتشاف الحالات التى تتعرض للعنف وتقديم الدعم لها.