وزير الرى: مشروعات الصرف الزراعى تسهم فى الحفاظ على خصوبة التربة 

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الهيئة فى مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتوسيع وتعميق وتطهير المصارف العامة المكشوفة.





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 51.80 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالى الحالى 2021 /2022، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعميق المصــارف العــامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام 8700 فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 23 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 6.60 مليون متر مكعب.

كما تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام قدره 0.80 مليـون فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة فى المناطق القديمة والجديدة فى زمام وقدره 388 ألف فدان ليصبح إجمالى زمام الصرف العام الذى تم الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريبا، من أصل 8.50 مليون فدان تضمنتها إستراتيجية هيئة الصرف فى مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح.

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.30 مليون فدان بالوجه البحرى و 1.70 مليون فدان بالوجه القبلى)، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.60 مليون فدان بالوجه البحرى و 1.80 مليون فدان بالوجه القبلى) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف فى مجال مشروعات الصرف المغطى.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن مشروعات الصرف الزراعى تُسهم فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاما، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

الجدير بالذكر أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لـ4444 مصرف بالإضافة لعدد (157) محطة رفع، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لعدد 51 موقع على المصارف، وقياس نوعية المياه لعدد 2 موقع (مصرف الرهاوى – محطة تروجه)، ويتبع الهيئة عدد (7) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE.

كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف ، وإرشاد الصرف وغيرها.