مسلسل بطلوع الروح الحلقة 4.. منة شلبي تشتكي أحمد السعدني لزوجها

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تستعد شاشة قناة mbc مصر الفضائية، اليوم الثلاثاء لعرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 4 والتي تشهد العديد من الأحداث المهمة والمؤثرة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 4 قبل عرضها

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 4

شهد مسلسل بطلوع الروح الحلقة الرابعة المقرر عرضها اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية بعمر وهو أحمد السعدني يجلب الدواء الذي يحتاجه ابن روح والتي تقدم شخصيتها الفنانة منة شلبي، وتسليمها له بنفسه، ولكنه لمسها وذلك جعلها تبلغ زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد حاتم -أكرم-.

وفي مشهد آخر، ظهرت سيدة منضمة إلى داعش تقوم بالبحث في ملفها وارسلت رسالة الي شخص مجهول تقول له أنها مازالت علي قيد الحياة، وذلك بعد أن تم الكشف أن ابن روح يعاني من مرض نادر .

مسلسل بطلوع الروح الحلقة الرابعة

ومن جانبه أحمد السعدني أخبر محمد حاتم أنه سيدربه بنفسه على حمل السلاح والقتال وذلك بعد انضمامه مؤخرًا للتنظيم الإرهابي.

وكانت قد حدثت مؤخرًا خلال الحلقة مشادة بين روح وزوجها بسبب ما فعله بها وإجبارها على الانتقال إلى تنظيم داعش وذلك بعد أن نشأت بينهما قصة حب من الجماعة وتكللت بالزواج شهدناها ضمن أحداث الحلقة الأولى من العمل.

ثم توجها مع ابنهما احتفالًا بعيد زواجهما إلى تركيا ولكنه صدمها أثناء رحلتهما وأجبرها على الذهاب معه إلى دولة الخلافة وذلك بعد تجنيده بها.

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يضم مسلسل بطلوع الروح في بطولته كلا من منة شلبي، أحمد السعدني وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، ودياموند عبود، وعادل كرم وآخرين من نجوم الفن بمصر أو العراق أو سوريا أو الأردن.

جدير بالذكر أنه تم تصوير مشاهد مسلسل بطلوع الروح الذي يعرض يوميًا عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب منصة شاهد الرقمية، داخل عدد من الدول ولكن الجزء الأكبر تم تصويره في لبنان بسبب تقاربها من دولة سوريا، ويواصل صناع العمل التصوير حاليًا.