اليوم.. انتصار تكشف سر خلافها مع كاملة أبو ذكري في «العرافة 2»

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تستضيف الإعلامية بسمة وهبة اليوم الثلاثاء، الفنانة انتصار في برنامجها العرافة 2 الذي يذاع عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

دوت الخليج يكشف موعد حلقة انتصار في برنامج العرافة 2

انتصار برنامج العرافة 2

حرصت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج العرافة 2 على الترويج لضيفتها في حلقة اليوم الثلاثاء وهي الفنانة انتصار، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها نشرها مجموعة صور لهما معا.

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “الليلة.. النجمة انتصار.. انتظرونا.. حلقة نارية”.

برنامج العرافة 2

وظهرت الفنانة انتصار في برومو حلقتها ببرنامج العرافة 2 تنفعل عندما سألتها مقدمة البرنامج عن خلافها مع المخرجة كاملة أبو ذكري وقالت: “مهي زعقت لي.. مين يزعق لانتصار؟"، وتحدثت عن إمكانية اعتزالها التمثيل، لترد قائلة: “بأسمع سيرتي في البرامج وساكتة، مشاكل الشغل العادي تطلع في البرامج ليه؟”.

وفي سياق آخر، كان الفنان مصطفى درويش ضيف الحلقة الماضية من برنامج العرافة 2، وكشف خلال حواره التلفزيوني الأخير، تفاصيل فشله في التجارة ببيع الذرة وقال: “كنا بنجيب شوال ذرة وقصعة أسمنت وخشب وجاز، عشان نبيع، لكن الذرة باظت وأكلناها إحنا، كان عبط مش شغل، كنت بعمل كده من ورا أبويا”.

وأوضح الفنان مصطفى درويش، خلال تصريحاته أن والده كان مهندسًا وأنجب 4 رجال، كل واحد منهم نجح في مجاله، ولم يترك له أي إرث، واستكمل كلامه قائلًا: “عملت مندوب مبيعات وسافرت السعودية عشان أشتغل هناك مندوب مبيعات”.

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ومن ناحية أخرى، تحدثت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا عن خلافها مع الفنانة انتصار رافضة الصلح بسبب ما حدث بينهما خلال برنامج نفسنة الذي كان يعرض عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وأوضحت الفنانة شيماء سيف إنها تركت البرنامج عقب اكتشافها مؤامرة تدبرها هيدي كرم وانتصار للإطاحة بها، واستبدالها بفنانة أخرى، وقالت: “سمعت بالصدفة اجتماعاً بين هيدي كرم وانتصار دار في الغرفة المجاورة لها، وهن تخَططان للإطاحة بها”.