حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 20-04-2022

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!

عاطفياً: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزت المواقف ودفعت إلى الخلاف وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء

صحياً: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يكون هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي

عاطفيا: وعود وحبّ من النظرة الاولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات

صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية

عاطفياً: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق

صحياً: يجب القيامبالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك

عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب

صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يخفّ الوهج ولكن الحظّ ما يزال مستمراً، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية

عاطفياً: أنبهك إلى الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطّفة بعض الشيء

صحياً: على الرغم من تمتعك بقوة جسدية إلا أنك تبدي كسلاً واضحاً في القيام بالتمارين الرياضية

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يشير هذا اليوم الى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير

عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه

صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: على الرغم من حماستك واهتمامك الشديدين تُفاجأ بفتور الاجواء حولك وببرودة الحماسة لدى الآخرين

عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيامبخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح

صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليكيجعلك تستعد للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع

عاطفياً: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتاً إضافيّاً فهو يستحّق التضحية من أجله

صحياً: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: أنت مدعوإلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان

عاطفياً: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح

صحياً: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تنكب على شؤونك الشخصية واهتماماتك وعلاقاتك الخاصة

عاطفياً: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو إثارة الغيرة

صحياً: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحياً

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة

عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما

صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 20-04-2022

مهنياً: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي