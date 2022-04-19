توجيه الرئيس السيسى بالإدارة الرشيدة للمياه الجوفية يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى التوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسى فى إستراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الرى، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية فى مصر، بما يضمن إتاحة هذا المورد المائى غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.

ونوه الرئيس بأهمية تعزيز الجهود فى تنفيذ مشروعات التعاون فى مجال الرى مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بينها، أخذا فى الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتى تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الرى على مستوى الجمهورية"، حيث تم عرض الموقف المائى بوجهٍ عام، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلاً عن موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.

واستعرض وزير الرى جهود التحول لمنظومة الرى الحديث، فضلا عن مستجدات المشروع القومى لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالى طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية، لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر أمس، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم التباحث خلال الاتصال حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، مشيرا إلى الترحيب دوما بالمستثمرين الإماراتيين فى مختلف القطاعات، وأن السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولى مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» العقارية، لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

وقد استعرض الجزار، خلال اللقاء، عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاع التطوير العقارى، وغيره، والتى يتم بحثها مع المستثمر الإماراتى.

من جانبه، توجه العبار، بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه يتم بالفعل حاليا دراسة عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن مصر دوما بلد الفرص والخير، وتحقق شركاته بها نجاحات واسعة وعائدا على الاستثمار