/692901/الليلة-ليفربول-ضد-مانشستر-يونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول مباراته أمام نظيره مانشستريونايتد، اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام مانشستريونايتد عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

نتيجة مباراة ليفربول ضد مان سيتي

انتهت مباراة نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، التي تجمع فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي، على ملعب ويمبلي، بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للسيتي.

أحرز الهدف الأول لليفربول إبراهيما كوناتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 17، استغل ساديو ماني خطأ حارس مانشيستر زاك ستيفن، وأحرز الهدف الثاني، ومع نهاية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 45 عاد ساديو ماني للتألق مرة أخرى، وسجل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في اللقاء. ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تحسن أداء مانشيستر ستي، واستطاع جاك جريليش، تسجيل أول أهداف مانشيستر سيتي في مرمى ليفبرول، في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 90 أحرز بيرناندو سيلفا الهدف الثاني لمانشيستر سيتي، بعد تمرير من رياض محرز لتنتهي المباراة.

وأضاع جبرييل جيسوس فرصة هدف محقق في الدقيقة 70، بعدما انفرد بالمرمى، لكن تصدى لها حارس ليفربول أليسون بيكر.

ورد ليفربول في الدقيقة 72 بإهدار انفراد عن طريق محمد صلاح، الذي لم يستغل خطًا مدافع مانشيستر سيتي زينشينكو.

وفي الدقيقة 73 أجرى يورجن كلوي، مدرب ليفربول تغيير على التشكيل، بدخولجوردان هندرسون وخروج نابي كيتا، وفي الدقيقة 84 خرج نجم اللقاء الأول ساديو ماني ولويس دياز، ودخل كلًا من دييجو جوتا و فرمينيو، كما خرج لاعب المنتصف ألكنتارا في الدقيقة 87 ودخل كورتيس جونز.

كما أجرى جوارديولا مدرب مانشيتسر سيتي تبديلًا بدخول رياض محرز في الدقيقة 83 وخروج جبرييل جيسوس.