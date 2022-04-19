/692878/مسلسل-العائدون-الحلقة-17-ميدو-عادل-تحت-مراقبة-تنظيم-داعش

مسلسل العائدون الحلقة 17 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، جاء في بدايتها انتقال علاء-ميدو عادل- للإقامة ببيت أبو بلال واختار كنية لنفسه وهي أبو عمر المجاهد، وراقبه الأخير وأخذ يفتش في غرفته.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 17.

خطة ميدو عادل مع قوات الأمن بشأن داعش

وبمشهد فلاش باك، شرحت فاطمة -أمينة خليل- ل علاء على أن اللاب الخاص به هناك بداعش سيظهر كل ما يدخل عليه عندها بمجرد إدخال الفلاشة التي معه.

أمير كرارة يرفض عرض أمينة خليل للفطور

عرضت فاطمة على عمر -أمير كرارة- أن يفطرا سويًا لكنه رفض بسبب انشغاله مع ابنته، لتحزن الأخيرة وتذهب تشتكي لصديقتها.

ميدو عادل يدخل في أعمال داعش

ارتدى علاء لبس الداعشين وأُخذ للمركز الإعلامي الخاص بهم، وطلب من أحدهم أن يستخدم بعض البرامج الخاصة التي ستساعده على إخراج العمل بشكل أفضل ووافق الأخير بشرط أن يترك الجهاز الخاص به في المركز.

تغير مراقبي ميدو عادل

أمر أبو مصعب، نذار بأن يجد أحد آخر غير أبو بلال لمراقبة علاء، وطلب الأخير منه أن يطلع سراح زوجته ويسمح بزواجها من آخر فرفض.

وانتهت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 17 بطلب عمر من فاطمة أن لا ترسل لعلاء وهو حينما يجد نفسه متاحًا بالطبع سيرسل لهم.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.