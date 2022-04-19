محافظ قنا: الاهتمام برعاية الأيتام واجب دينى واجتماعى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الاهتمام برعاية الأيتام واجب دينى واجتماعى، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم، وتحرص دائما على المشاركة فى المناسبات والاحتفالات التى ترسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، فى حفل الإفطار الجماعى للأطفال الأيتام بمؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين ودار الرحمة للأيتام، الذى نظمه مصنع اسمنت النهضة بقنا بنادى قنا الاجتماعى. وأضاف الداودى، أن المحافظة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ودور الرعاية، من أجل تقديم كافة المساعدات للأطفال الأيتام وتلبية احتياجاتهم بوصفهم جزء أصيل من المجتمع ورعايتهم واجب على جميع الفئات المجتمعية. وحرص محافظ قنا على تبادل الحديث مع الأطفال الأيتام، واطمئن منهم على أحوالهم، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل المؤسسات، وعبر الأطفال عن سعادتهم لما يقدمه محافظ قنا من دعم مستمر لهم وحرصه الدائم على توفير كافة احتياجاتهم وإدخال الفرحة فى نفوسهم، ومن جانبهم وجه المسئولين والمشرفين على دور الرعاية، الشكر لمحافظ قنا، على الدعم المستمر الذى يقدمه لمؤسسات المجتمع المدنى ودور رعاية الايتام بالمحافظة وبإعتباره الاب الروحى لأبنائه من ايتام المحافظة. ووجه محافظ قنا مسئولى ومشرفى المؤسسات بضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التى يحتاج إليها أطفاله من الأيتام.

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