الأزهر يستنكر حرق اليمين المتطرف لنسخ المصحف فى السويد

جدة - نرمين السيد - أعلن الأزهر الشريف استياءه البالغ واستنكاره الشديد لِمَا أقدم عليه بعض المتطرفين ممن ينتمون إلى اليمين المتطرف فى السويد، على حرق نسخ من المصحف الشريف، وتعمد تكرار هذا الفعل المشين رغم خروجه على كل القوانين والمواثيق الدولية التى تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.





وجدد الأزهر - فى بيان الليلة - تأكيده على أن التعدى على المقدسات الدينية ليس من حرية التعبير لا فى قليل ولا فى كثير، وإنما هو رِدة حضارية وهمجية تضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط، وتعود بالسلوك البشرى إلى عصور الظلام، وتغذى مشاعر العنف والكراهية، وتقوِّض أمن المجتمعات واستقرارها. كما جدد الأزهر دعوته إلى ضرورة سن تشريعات دولية تمنع الإساءة للمقدسات الدينية وللأمم والشعوب، وكفالة الضمانات اللازمة لحماية حقوق المسلمين فى ممارسة شعائرهم الدينية فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها. وأكد الأزهر أن المصحف الشريف سيظل فى عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية كلها، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار ولا تصرفات باعثى الفتن وبائعى الكراهية والمتاجرين بها فى بورصة المكاسب والأطماع الصغيرة التافهة.

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