حريق هائل يلتهم مصنع قطن بالغربية

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى، بأندلاع حريق داخل مصنع للأقطان والفيبر بقرية محلة خلف، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث، وجرى السيطرة على ألسنة النيران، قبل أمتدادها إلى الأماكن المجاورة .

وبالمعاينة من جنب البحث الجنائى لموقع الحادث تبين أن ألسنة النيران ألتهمت جزء كبير من المصنع والأقطان والفيبر، وتكثف جهودها لمعرفة أسباب الحريق وعن وجود شبهة جنائية من عدمة .

وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .

وفى سياق اخر، عثر الأهالى على جثة سيدة فى العقد السابع من عمرها، مذبوحة داخل شقتها السكنية فى ظروف غامضة، بقرية كفر الحاج داود التابعة لدائرة مركز السنطة .

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز السنطة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة سيدة تدعى " م . ع " تبلغ من العمر ٨٠ سنة مذبوحة بواسطة سلاح أبيض داخل شقتها السكنية.

وانتقلت قوة من مباحث مركز السنطة الى محل البلاغ، وتبين أن السيدة تعيش بمفردها، وبالكشف المبدئى على الجثة تبين أن يوجد بها جرح قطعى بالرقبة من سلاح أبيض وعدة طعنات فى البطن أودت بحياتها فى الحال .

وتكثف إدارة البحث الجنائي بالسنطة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال جيران المجنى عليها .

وتم نقل الجثة الى مستشفى السنطة، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .