أصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتروسيكل في قنا

أصيب 4 مواطنين بكسور وجروح، اليوم الإثنين، في تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أمام قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بإصابة 4 مواطنين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بسبب السرعة المفرطة
أفادت التحريات بإصابة سعودي محمد فرحات ٦٦ عامًا، أحمد محمد السيد ٢٦ عامًا، محمود علي الصاوي ٨٥ عامًا، علي محمود الصاوي ٣٧ عامًا.جرى نقلهم عبر مرفق الإسعاف إلى مستشفى بهجورة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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