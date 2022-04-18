/692872/تنفيذا-لمبادرة-كلنا-واحد-لمحاربة-الغلاء-حسام-المندوه-يعلن-انطلاق-سوق-الخير-ببولاق-الدكرور

أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن بدء العمل وعملية الشراء اليوم في " سوق الخير " الذي يقيمه في شارع الملكة أمام برج الضمراني ببولاق الدكرور بأسعار مخفضة.

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وقال الدكتور حسام المندوه:" فكرة إنشاء السوق نبعت من مبادرة “ كلنا واحد ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار والتي يتبناها حزب مستقبل وطن في كل مكان ولذلك تم الاعداد والتجهيز لهذا السوق منذ شهر تقريبا برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف المهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق ".

وأشار الى أن سوق الخير يقدم لأهالي بولاق الخضراوات والفاكهة واللحوم والمجمدات والسلع التموينية والغذائية المتنوعة للأسرة في بولاق بأسعار مخفضة أقل من السعر السوقي وذلك في محاولة للتخفيف عن الأهالي والتيسير عليهم في هذا الشهر الكريم وقبل قدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن جميع الأسعار الموجودة في السوق أقل من الأسعار الموجودة في الخارج ولذلك تهدف هذه المبادرة على مواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء.

وشدد الدكتور حسام المندوه على أن الجهد الكبير الذي تم بذله من الشركاء المعاونين بدءا من محافظة الجيزة وحي بولاق الدكرور وهيئة المكتب الخاصة به والقيادات التنفيذية والشعبية في بولاق الدكرور يستحقه أهالي بولاق الدكرور خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تزايدت فيه الاسعار بشكل كبير.

كما أوضح النائب عن دائرة بولاق الدكرور على أن السوق سيستمر لفترة طويلة بعد الاتفاق مع التجار والشركات المشاركة في السوق على ضرورة تقديم كل ما يلزم الأسرة المصرية بشكل عام والبولاقية بشكل خاص بأسعار مخفضة داخل السوق خلال الفترة المقبلة وذلك للتأكيد على أن هموم المواطن هي في قمة أولويات الدولة المصرية ولذلك جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “ كلنا واحد ” لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار.

ويقام “ سوق الخير ” على مساحة 16 قيراط بشارع الملكة - محطة الضمراني ببولاق الدكرور ويقدم عدد كبير من السلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة من خضار وفاكهة ولحوم ومجمدات وسلع تموينية بالإضافة الى سلع أخرى مرتبطة بقدوم عيد الفطر المبارك.