/692868/قتلت-قبل-أذان-المغرب-تفاصيل-العثور-على-سيدة-مذبوحه-داخل-شقتها-بالغربية

واقعة بشعة وقعت أحداثها مساء اليوم الاثنين حينما عثر الأهالى باحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية على جثة لسيدة فى العقد السابع من عمرها، مذبوحة داخل شقتها السكنية فى ظروف غامضة، بقرية كفر الحاج داود التابعة لدائرة مركز السنطة .

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز السنطة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة سيدة تدعى " م . ع " تبلغ من العمر ٨٠ سنة مذبوحة بواسطة سلاح أبيض داخل شقتها السكنية.

وانتقلت قوة من مباحث مركز السنطة الى محل البلاغ، وتبين أن السيدة تعيش بمفردها، وبالكشف المبدئى على الجثة تبين أن يوجد بها جرح قطعى بالرقبة من سلاح أبيض وعدة طعنات فى البطن أودت بحياتها فى الحال .

وتكثف إدارة البحث الجنائي بالسنطة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال جيران المجنى عليها .

وتم نقل الجثة الى مستشفى السنطة، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .

وفى سياق اخر، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من القاء القبض على ٧ سيدات في واقعة مصرع شاب بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا أثر تبادلهن القذف بالطوب في أعقاب مشاجرة نشبت بينهمن مما أدى لاصابة المجني عليه بطوبة في رأسه اثناء مروره في الشارع وقت حدوث المشاجرة بين عدد من السيدات من أهالي القرية ليسقط مضرجا في دمائه ويلقى مصرعه في الحال متأثرا بإصابته .

وتمكنت مباحث مركز طنطا من ضبط السيدات المشتركات في المشاجرة والذين تبادلن القذف بالطوب والحجارة وضبط شخصين آخرين ولازالت التحقيقات جارية بنيابة مركز طنطا التي تباشر التحقيقات في الواقعة والاستماع لشهود العيان وأطراف المشاجرة وتحريات مباحث مركز طنطا حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي بتشريح جثة المتوفي وبيان سبب الوفاة وكشف بعض من أهالي القرية ان مشاجرة السيدات سبقتها بيوم مشاجرة بين ثلاثة أشخاص لخلافات بينهم وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين مجموعة من السيدات أمام احد المحلات التجارية تطورت الي مشاجرة بينهن وقيامهن بتبادل التراشق بالطوب والحجارة من اسطح المنازل حتى أصابت احد الشباب اثناء مروره بالشارع ومشاهدته لمشاجرة ليلقي مصرعه في الحال .

وينتظر أهالي القرية صدور قرار من النيابة بالتصريح بالدفن لدفنه بمقابر القرية.