هاني البحيري: «أبويا ضربني وأنا عندي 7 سنين بسبب حبي للتصميم»

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حل مصمم الأزياء هاني البحيري ضيف برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج سابع سما عبر شاشة قناة النهار، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً وصرح العديد من التصريحات القوية.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تصريحات المصمم الشهير هاني البحيري في برنامج سابع سما

انتقل البرنامج إلى فقرة سابع سما وسابع أرض، التي تعرض فيها صور لنجوم الفن ويصرح الضيف عن رأيه فيهم، فكانت أول صورة لـ دينا الشربيني، فقال هاني البحيري: من أحلى البنات اللي ممكن تقابيلها بس اختيارها في اللبس مش بتعجبني.

وعن ريا أبي راشد، قال: سابع سما، انا بحبها على المستوي المهنة وثقافتها عالية جدًا لكن الفستان محتاج يتسكر اكتر من كده، وعندما أتت صورة صبا مبارك، قال: سابع ارض، بحب اكتر على الريد كاربت حاجة الطف من كده، وهي مش موفقة في السوت.

أما عن سمية الخشاب، قال: سابع أرض، هي حبيبتي وصديقتي جدا، بس اللبس مش مناسب، هي لازم تراعي الفترة السنية بس بمواصفات تلائم شوية، وعن ناهد السباعي، قال: سابع أرض، الفستان عايز جسم أقل من كده.

وقال على صورة أروى جودة: حبيبتي وسابع سما، اختياراتها كلها صائبة.

وعن أمينة خليل، قال: من البنات الجميلات بس اختيارتها ساعات مبتقاش موفقة، وأخيرًا قال عن لقاء الخمسي: سابع أرض، الفستان حلو بس مش حلو عليها.

وتابع قائلًا: ساعات بيبقى عندهم اختيارات مش موفقة عشان الوقت.

هاني البحيري ووالده الراحل

وتحدث هاني البحيري عن علاقته بوالده الراحل، قائلًا: اتوفى من سنين وامي شالت الهم من بدري، علاقتي بوالدي كانت متوترة عشان كانوا منفصلين جسديًا بس مش منفصلين على ورق، كان موجه اول تربيةوتعليم وكان عايزنا على نفس النهج، كنت بشتغل في الخفا واتضربت وكنت بتشتم، واتعاملت معايا انها واحدة واخده ماجستير ودكتوراة، بس هتذاكر وتنجح بس ابويا الله يرحمه لم يشهد أول نجاحاته، توفى فجأة وجاتله جلطة في المخ، بس هو كان عصبي المزاج وكان يضايقني ان مكناش صحاب أوي، بس لما كبرنا بقى عصبي جدًا، كان خايف ليه اطلع فنان وليه تطلع ترسم، كان مدرسة قديمة وعايزنا كلنا نفس النهج وكلنا دخلنا ادبي عشان نهرب منه، كان عايز يوشفني بذاكر ودماغه كانت كده، يمكن امي ساعدت وساندت لحد النهاردة، عشان القلب الكبير ربنا اداها عمر وصحة وتشوف نجاحاتي.

وتابع: اول مرة شافني برسم ضربني، ممنوع اشتري عروسة فمرة عملت جسم لعروسة وعملتلها فستان فروحت ماسك العروسة وراميها فوق الدولاب وانا عندي 7 سنين، اتضربت علقة يومها هو كان صعب بس طيب جدًا وحنونين.

واختتم كلامه، قائلًا: روحت انا ووالدتي في زيارة لأهلهم قالولي هتجبلنا العار وتشتغل مع الرقاصات، دلوقتي بيقولوا احنا قرايب هاني البحيري، انا من عمر 20 ل 30 معنديش ذكريات، اتحطيت في الخلاط وطلعت هاني البحير، كان عندي كلام ابويا وقرايبي ووجهة نظر الديزاينر كانت أول مستجد ومكنش في سوشيال ميديا تكتب وتنجح.