رئيس هيئة الرعاية الصحية يكلف 22 قيادة جديدة بالهيئة

جدة - نرمين السيد - وأشار"أحمد السبكى" إلى أن حركة التكليفات استهدفت دمج العناصر الشابة مع ذوى الخبرة والتى من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير الأداء بما يتماشى مع مرحلة التميز المؤسسى للهيئة، ويضمن تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وذلك فى الفترة اعتبارًا من أول مايو 2022 ولمدة 6 أشهر قادمة.

وتضمنت الحركة، تكليف الدكتور مجدى بكر، للعمل كمستشارًا لرئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، مع تكليف الدكتور أحمد حنفى، للعمل كمستشار لرئيس الهيئة للتميز الإكلينيكى بالإضافة إلى عمله رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وكذلك تكليف الدكتور مصطفى غنيمة، للعمل كمستشار لرئيس الهيئة للتحول المؤسسى بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع، مع تكليف الدكتور جمال رطبة للعمل كمستشار لرئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية إضافة لعمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية.

وشملت قرارات السبكى، تكليف الدكتور عادل تعيلب، للعمل كمديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور أحمد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفنى، وتكليف الدكتور أحمد دنقل مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضاء المنتفعين، والدكتور محمد الفيومى، مديرًا عامًا للإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى، والدكتورة مروة موافى، مديرًا لإدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتورة ريم جودة، للعمل مديرًا لإدارة الدراسات والبحوث، والدكتورة مها عجيز، مديرًا لإدارة مراكز طب الأسرة، إضافة إلى تكليف الدكتور محمد عبدالعزيز، مديرًا لإدارة الرعاية الثالثية، والدكتور أحمد عاطف، مديرًا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمهندس محمد فؤاد، مديرًا لإدارة المشروعات الهندسية، والدكتور معاذ العوضى، مديرًا لإدارة التطوير المؤسسى.

وكلف السبكى، الدكتورة إليزابيث شاكر، للعمل بالإشراف العام على الاتصال السياسى والتواصل المجتمعى، والدكتورة شيماء عبدالله، للعمل كنائبًا لمدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، كما كلف العميد طارق فوزى، بالإشراف العام على التشغيل والشئون الإدارية والإدارة الفندقية، والدكتور محمد أبوالمجد، بالإشراف العام على خدمات التسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة رضوى إمام، بالإشراف العام على التوعية والمبادرات الصحية إلى جانب عملها مديرًا لإدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية، وأحمد جلال، رئيسًا لوحدة التوثيق والنشر إلى جانب عمله مديرًا لإدارة المتابعة والتقييم، والدكتورة ياسمين عباس، رئيسًا لوحدة الدعم المعنوى، ومحمد توفيق، نائبًا لرئيس وحدة الدعم المعنوى لشئون الخدمات الاجتماعية، وإبراهيم السيد، نائبًا لرئيس وحدة الدعم المعنوى لشئون التواصل والدعم.

وتضمنت القرارات، تجديد تكليف الدكتور وائل عمران، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، واللواء هشام شندى، مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور مؤمن العشماوى، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتور محمد العقاد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة سالى عبدالرؤوف، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذى، والدكتور أحمد العزب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور محمود الديب، مديرًا لإدارة تخطيط المشروعات، والدكتور مصطفى حافظ، مديرًا لإدارة التخطيط الإستراتيجى والسياسات، والدكتور على جوهر مديرًا لإدارة وحدات طب الأسرة.

وتضمنت أيضًا، تجديد تكليف الدكتور محمد نشأت، كمديرًا لإدارة الرعاية الثانوية، والدكتورة هبة عويضة، مديرًا لإدارة التدريب والتطوير، وخالد الأنصارى، مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية، وشادى صابر، مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا، والدكتورة مى المليجى، مديرًا لإدارة التطبيقات والنظم، ومصطفى صبرى، مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية، وهيثم إبراهيم، مديرًا لإدارة المراجعة والإشراف العام على الوحدة الحسابية، وخالد سيد، مديرًا لإدارة حسابات المرضى، وثروت سامى حنا، مديرًا لإدارة المشتريات، وعبدالرحمن سالم، مديرًا لإدارة الخدمات الداخلية، وهاشم كمال، مديرًا لإدارة الحركة والنقل، وحسام تاج الدين، مديرًا لإدارة التحقيقات.

وجدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، تكليف الدكتور أحمد غريب، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، وخالد جوشتى، مديرًا لإدارة الأصول، والدكتور محمد أنور، مديرًا لإدارة الإحصاءات والتقارير، والدكتورة إنجى غنيم، مديرًا لإدارة إدارة وتنمية المواهب.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن حركة التكليفات الجديدة لقيادات الهيئة تشمل دمج العناصر الشابة مع ذوى الخبرة والدفع بدماء جديدة والكفاءات المتميزة للعمل الميدانى، بما يدعم سياسة الهيئة والدولة فى تطوير آليات العمل بالقطاع الصحى وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين.

وأشار السبكى، إلى أن متوسط الأعمار للقيادات الجديدة بلغ 35 عامًا بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب المؤهل والمدرب على أعلى مستوى، ولافتًا إلى أنه تم دعم الجهاز التنفيذى للهيئة بالعديد من المستشارين وأهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من الاستشاريين للشباب.

وتجدر الإشارة، إلى أن حركة التكلفيات بالجهاز التنفيذى للهيئة ترتكز على عمل حركة تغييرات وترقيات نصف سنوية بناء على تقييم أداء القيادات بالإدارات المختلفة بما يحقق استهدافات ورؤية مجلس الإدارة.