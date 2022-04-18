صحة الدقهلية: فحص 227 ألفًا 634 مواطنًا بمبادرة علاج الأمراض المزمنة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى نجحت فى فحص نحو 227 ألفًا و634 مواطنًا منذ انطلاقها بمحافظة الدقهلية فى 31 أغسطس 2021 وحتى اليوم الاثنين.





وأوضح مكين -فى تصريح مساء اليوم- أنه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب أسرة موزعة على جميع مراكز المحافظة، ومن خلال 52 وحدة صحية كمرحلة أولى حيث يتم عمل فحص السكر التراكمى والدهون الثلاثية للحالات المصابة وتحويلها إلى أقرب مستشفى. وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عامًا، والمواطنين من عمر 18 عامًا الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية. وتابع أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

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