/692869/أول-تحرك-من-الخطيب-بسبب-تصريحات-خالد-الغندور-المحرضة-ضد-الأهلي-وجماهيره

أجرى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالات مع العديد من الجهات المعنية بالإشراف على وسائل الإعلام، لإيقاف ما يقوم به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحريض الجماهير المغربية ضد فريق الأهلي، قبل لقاء العودة مع الرجاء في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد له الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

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وأكد رئيس الأهلي على ثقته الكاملة في هذه الجهات الوطنية لإيقاف ما يحدث، والذي يتعارض مع العلاقات الطيبة التي تربط بين الجماهير المصرية وشقيقتها العربية خاصة المغربية.

وكان النادي الأهلي، قد أصدر، بيانًا منذ قليل، طالب فيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال خالد الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة. خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية.

الأهلي يشكو خالد الغندور بسبب التحريض وإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية

وأشار بيان النادي الأهلي إلى أنه قد حدث ذلك التحريض من خالد الغندور عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

وكان خالد الغندور قد نشر تصريحات اليوم، الإثنين، نقلها عن إحدى المواقع، التي نقلتها عن قناة الهداف الجزائرية بأن الحكم مهدري عبيد، حكم الفيديو، بمباراة الأهلي والرجاء، اعترف بعدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها النادي الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، واتهم المخرج محمد نصر بإخفاء بعض زوايا التصوير التي كانت توضح أن الكرة لمست قدم لاعب الرجاء ولم تلم يده. لكن خالد الغندور قام بحذف المنشور الذي شاركه على صفحته الخاصة على فيس بوك، وذلك بعد حديث كثيرين عن أن الحكم مهدي عبيد لم يدلي بأية تصريحات بشأن مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وأن الأخبار المنتشرة على لسانه، تصريحت مفبركة.

من جانبه، اعتذر خالد الغندور لجمهور وإدارة الأهلي، وذلك في بث مباشر على صفحته على فيس بوك، قائلًا: “أنا مش مثير فتنة وأبويا كان أهلاوي وكلنا أخوات في الآخر”.

وانتهت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء المغربي بفوز الأحمر 1-2، في القاهرة، في إنتظار مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة 24 إبريل، بمركب محمد الخامس بالمغرب.