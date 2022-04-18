صبورة السيد: توجيه الرئيس بحصر أعداد الغارمات تمهيدًا للإفراج عنهن تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

/692866/صبورة-السيد-توجيه-الرئيس-بحصر-أعداد-الغارمات-تمهيدا-للإفراج-عنهن-تطبيق-عملي-للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، مؤكدة أن ذلك تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما نصت عليه من الاهتمام بمحدودي الدخل والدعم الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية.

صبورة السيد: توجيه الرئيس بحصر أعداد الغارمات تمهيدًا للافراج عنهن تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأضافت السيد، في بيان لها ، أنه في ظل التوجيه الرئاسي بحل قضية الغارمات، بعيدا عن سجنهن، يجب أن تتضافر جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، ليس فقط من أجل سداد ديون الغارمات والإفراج عنهن ولكن من أجل تمكينهن اقتصاديا بما يضمن عدم عودتهن ثانية إلى دائرة الحاجة والاستدانة.

صبورة السيد: يجب تضافر الجهود لتمكين المر أة اقتصاديًا لضمان عدم عودتها للاستدانة

ولفتت السيد، إلى أن أزمة الغارمات ناتجة بشكل رئيسي بسبب عدم الوعي القانوني، فعادة الغارمة تتراكم عليها الديون بسبب عدم الوعي بالأضرار القانونية التى تقع عليها نتيجة عدم السداد، فضلًا عن أن هناك جانبا اجتماعيا يتمثل فى عادات وتقاليد خاطئة تؤمن بها الأسر وتدفع ثمنها المرأة فكثيرات من السيدات يقعن فى هذه المشكلة، خصوصا من لديهن بنات أو أولاد فى التعليم حيث يقترضن لتجهيزهن ومنهن من يبالغ في ذلك بما يلقيء بمزيد من العبء والديون على عاتق المرأة معيلة الأسرة.

واختتمت "عضو مجلس النواب" بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا لقضايا النساء وأن المرأة نالت فى عهده الكثير من حقوقها، وأن هناك انحيازًا إيجابيا من قبل الدولة المصرية لتوفير الدعم والرعاية للمرأة.