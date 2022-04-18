/692864/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-17-الأمن-الوطني-يحبط-محاولة-تفجير-الحسين-وتسريب-جديد-بين-مرسي-والشاطر

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 والتي حملت اسم «أزمة السولار» بدأت باجتماع بين خيرت الشاطر -خالد الصاوي- و اثنان من أعضاء الجماعة يعربون عن اعتراضهم على تدخل وزير البترول في قرارات تصديره للخارج وعقد مفاواضات دولية.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3.

تقابل مصطفى -أحمد السقا- مع إسراء أرملة الارهابي وأعطاها رقم تحفظه للتواصل معهم قبل أن يأتي أحد أعضاء الجماعة ويأخذها.

كريم الحسيني يعترف بعمله الإرهابي

اعترف كريم الحسيني أمام أحمد عز أن هدف الجماعة الارهابية هو معسكر الأمن المركزي والتنفيذ بعد صلاة العشاء، وعلى الجانب الآخر طلب البلتاجي -هشام إسماعيل- من محمد رياض أن يطلع على أسماء الإرهابيين المقرر عرضهم على النيابه لكنه رفض كما اعترض على وجود زكريا يونس -كريم عبد العزيز- بمركز الأمن الوطني.

وفاة اللواء علي

توفى اللواء علي حزنًا على ما يحدث بمصر في ظل حكم الاخوان، ولام زكريا نفسه على أنه لم يستطع أن يساعده، على الجانب الآخر تقدم أبو عياش للزواج من اسراء ووافق شيخ الجماعة وأخذوا منها الهاتف.

أحمد عز ينجح في القبض على أبو القاسم

نجح أحمد عز في القبض على أبو القاسم، من جانبه خططت القوات لحادثة سيارة للقبض على بسام أحد العناصر الارهابية وهو ما سبب توتر لأبو أيوب ومن ثم استعد للانتقال من مكانه.

ابن أحمد عز يتعدى على صديقه بالضرب

تعدى ابن مصطفى على أحد زملائه بالضرب بعد أن سخر منه قائلًا: "مامته اللي كانت بتعمله الواجب وهي ماتت"، لينفعل عليه والده.

كريم عبد العزيز يحبط عملية إرهابية في الحسين

حقق زكريا مع شحاته أحد العناصر الارهابية واعترف أنه متورط معه لكن رفض أن يدلي بأي اعترافات، وعلى الجانب الآخر حقق مصطفى مع أحد العناصر الارهابية التي استلم عبوات ناسفة ليستهدف به الشيخ رسلان، وأحبطوا عملية إرهابية كانت ستحدث في الحسين.

تسريب جديد للمعزول محمد مرسي

انتهت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3 بتسريب تسجيل للمعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر يتحدثان فيه عن انضمام محمد نور لتنظيم يتعاون مع أمن الدولة ومراقبة البرلمان.

فقال الشاطر: «يعني هم دلوقتي قالهم بمنتهى الوضوح مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور ده مرفوض وهيعملنا مشكلة كبيرة في مصر، استقطاب الإسلاميين وغير الإسلاميين.. دلوقتي إحنا نتبنى مبادرة تيار وائتلاف واسع جدا.. فيه كل من يرغب الانضمام له ممن مثل في مجلس الشعب.. وانتوا هتبقوا موجودين جوه هذا الكيان أهلا وسهلا.. متجيش تقولي لأ ده الوفد علماني تقولي ده الكتلة مش عارف إيه.. كان من الأول قبل الانتخابات كانوا رافضين ده وإزاي خرجوا من التحالف السياسي وده عشان الوفد».

ليرد عليه مرسي:«عملوا بالنصيحة أوي فراحوا نيلوها من الناحية التانية لأ على فكرة ده محمد نور بيشتغل لوحده محمد نور جه قعد جنب عماد وهو قاعد معايا».

ليتابع الشاطر: «أيوه بس عماد كان يقولي مالوش دعوة محمد نور.. قالوا كلام كويس في القعدة اللي حضرها عماد أنا عرفت جاتله معلومات أكيدة محمد نور قالي قبل كده أنا وهشام مصطفى كنا بنشتغل في تنظيم قبل كده.. وكنا بنتعامل مع أمن الدولة بس أنا بطلت مش عارف هشام بطل أو لأ الشاطر وعلى فكرة متجوز أجنبية»، ويرد مرسي: «يعني أنا الكلام منستهوش من شهرين وبعيدن عمال يلعب في كل حاجة محمد نور». وأضاف الشاطر:«هو بيلعب صح.. بس هم يعني حتى المؤتمر الأخير اللي عامله ده هو راح حضر ده لوحده»، ويختتم مرسي الحديث: «ده عاملين هيئة عشان مراقبة البرلمان يا بشمهندس ده شغل جنان رسمي».