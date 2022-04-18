/692858/الأهلي-يشكو-خالد-الغندور-بسبب-التحريض-وإثارة-الفتنة-بين-الجماهير-المصرية-والمغربية

قررت إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى صباح غدٍ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد خالد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، والتي تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح غدٍ لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

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وأصدر النادي الأهلي بيانًا منذ قليل، طالب فيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال خالد الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة. خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية.

الأهلي يشكو خالد الغندور بسبب التحريض وإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية

وأشار بيان النادي الأهلي إلى أنه قد حدث ذلك التحريض من خالد الغندور عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

وندد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بما أسماه تحريض من شخص – لم يذكر اسمه – لجماهير الرجاء المغربي على النادي الأهلي قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبلة، بالمغرب، مشيرًا إلى أنها جريمة ارتكبها نفس الشخص في وقت سابق قبل نهائي الأهلي والترجي عام 2018 في تونس.

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وكتب “الجارحي على صفحته الشخصية على «فيس بوك»: “تحريض جماهير الرجاء المغربي على الأهلي قبل مباراة الفريقين في المغرب (جريمة) ارتكبها نفس الشخص في وقت سابق قبل نهائي الأهلي والترجي في تونس، فلا هو يمثل أحد طرفي المباراة، ولا هو احترم ميثاق الشرف الإعلامي ولا مدونة سلوك الإعلام الرياضي، والمساحات الإعلامية مفتوحة أمامه في التليفزيون والراديو لبث الفتنة.. فهل سيحاسب؟!!!!”.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن علاقة النادي الأهلي وجمهوره بنادي الرجاء وجمهوره ستظل علاقة ود ومحبة بين ناديين كبيرين من أصحاب التاريخ والبطولات وهذا ما لا يمكن أن تهدمه كلمات الفتنة ومحاولات الوقيعة.

وكان خالد الغندور قد نشر تصريحات اليوم، الإثنين، نقلها عن إحدى المواقع، التي نقلتها عن قناة الهداف الجزائرية بأن الحكم مهدري عبيد، حكم الفيديو، بمباراة الأهلي والرجاء، اعترف بعدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها النادي الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، واتهم المخرج محمد نصر بإخفاء بعض زوايا التصوير التي كانت توضح أن الكرة لمست قدم لاعب الرجاء ولم تلم يده.

لكن خالد الغندور قام بحذف المنشور الذي شاركه على صفحته الخاصة على فيس بوك، وذلك بعد حديث كثيرين عن أن الحكم مهدي عبيد لم يدلي بأية تصريحات بشأن مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وأن الأخبار المنتشرة على لسانه، تصريحت مفبركة.

وانتهت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء المغربي بفوز الأحمر 1-2 في إنتظار مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة 24 إبريل.