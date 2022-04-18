هاني البحيري: «كنت هتقتل بسبب تصميم عملته»

حل مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري ضيف حلقة اليوم من برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة قناة النهار، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات مصمم الأزياء هاني البحيري مع راغدة شلهوب وذلك خلال السطور القادمة

بدأت راغدة شلهوب مع هاني البحير اللقاء بسؤاله عن سر عد تصميمه للرجال، برغم تصميمه ملابس لنفسه، فقال: قريب هتشوفوا تصميمات للرجال، وكانت الحاجة أم الإختراف فاخترعت اللي أنا لابسه ده.

هاني البحيري وطقوس شهر رمضان

تحدث مصمم الأزياء هاني البحيري عن طقوسه في شهر رمضان الكريم، فقال: شهر رمضان كنت باخد فيه اجازة شوية مثلًا بشتغل لحد 5 ومن بعد الفطار مفيش شغل، ولكن الفترة دي الشغل اختلف والحياة اختلفت والظروف كمان، بس رمضان هو رمضان بالنسبالي هي صوم وصلاة وقراءة قرآن وليلة رمضان ببقى في عمرة مع أهلي، بس بقالنا سنتين مزورناش بسبب الكورونا.

وتطرق الحديث حول بعض المواقف التي دافع فيها عني نفسه، فقال: عمري ما سلكت سلوك المدافع عن النفس، ودايمًا بقول ليه اتحط في مواقف ادافع فيها عن نفسي، ودايمًا ببقى في حدود اللياقة.

وعن حقيقة الإطلاع على تصميمات مصممين آخرين، قال: تاريخ الموضة بيفرض تكون مطلع جيد، والاطلاع على شغل الآخر مش عيب، عشان اكون متطور والواحد بيحاول يتعلم طول الوقت.

هاني البحيري وفتسان ليلى علوي المثير للجدل

وتحدث عن أزمة فستان ليلى علوي الأخير، فقال: مكنش اختياري كان اختيار ليلى نفسها واختيار صديقتها الانتيم، وقالتلي ده عاجبني وحتى لو كان مصمم أزياء عالمي عامله مش مشكلة، والجلد الدهبي ده من إيطاليا، وقولتلها مين المصمم مقالتش، وهما صحابي على المستوي الإنساني.

وعن حقيقة إختيار لنجوم لفن الذي يصمم لهم، قال: اه بختار، ويسرا عملت هاني البحيري وصباح وليلى علوي.

هاني البحيري والتصميم للمحجبات فقط

وعن خبر التصميم للمحجبات فقط، قال: مع أول حجة ليا حسيت جاتلي رعشة وسألت الشيخ قالي دخلك حرام وشغلك حرام واداني نصحية راح قالي خليك زي بائع السلاح، قالي ادي الفستان بشكله زي ماهو واديها مايغطيها، ونزلت من الحج وقولت هفتح بس للمحجبات.

وتابع: كنت هتقتل عشان جالي عائلة محجبات، و وانا بعمل بروفة لاقيت راجل دخل وقال لو شوفت راجل هقتله، بس استخبيت ومامتي اللي خرجتله، ومن بعدها قولت هشتغل عادي بس في شغلتي بحاول ارضي ربنا وارضي غريزة حبي لشغلي.