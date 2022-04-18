/692847/حنان-مطاوع-بدعم-تعرية-الفكر-وكنت-هعمل-دور-انتصار-في-سهر-الليالي

كشفت الفنانة حنان مطاوع مطاوع عن بعض الأسرار التي تتحدث عنها لأول مرة في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس في تمام الساعة 6.25 أثناء أذان المغرب.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز أسرار حنان مطاوع الشخصية وذلك خلال السطور القادمة

حنان مطاوع والزوجة الثانية

سألتها الإعلامية أسما إبراهيم هل توافق أن تكون زوجة ثانية في الحقيقة، فقالت: لا طبعًا مقبلش أكون زوجة تانية، ومش معنى أن أنا أرفض إني أبقى ضد اللي تعمل كده أنا معرفش دوافعها ايه او احتياجاتها ايه واتعلمت ان انا محكمش على حد، عشان احكم على الاخر لازم اكون ملمة بظروفه ورحمة بيها، لكن مقبلش أكون زوجة تانية وده مش قناعاتي في الدنيا.

وعن الخطوط الحمراء التي لا تتعداها في التمثيل، قال: انا دايما في الحاجات اللي بحب اعملها اني اعري أفكار اكتر من اني اعري جسد، يعني انا مع تعرية الفكر كل ماهو جرئ في مناقشة المشاكل والقضايا، وطرح المواضيع انا معاها، لكن ليا خصوصيتي في جسمي وحياتي فمبعملش ده، ومعنديش أي إدانة أخلاقية لأي حد بيعمل كده، أنا بحترم الأكثر تحفظًا مني، والأكثر تحررًا مني بس ده خطي أنا.

حنان مطاوع وفيلم سهر الليالي

وعن بعض الأعمال التي تم عرضها عليها ولكن أخذتها فنانة أخرى، قالت: كنت صغيرة أوي واستاذ هاني خليفة عرض عليا الدور اللي عملته انتصار في سهر الليالي دور الساقطة أو فتاة الليل، والفيلم كله تحفة الولاد والبنات اللي كانوا فيه كانوا حاجة محصلتش خالص.

وعن رأي والدتها سهير المرشدي في يعض أعمالها، قالت: لما اتعرض عليا مسلسل سارة زمان كان دور شريرة بعدين ماما قالتلي يا خيبتك عايزة تعملي دور شريرة والناس لسه ميعرفوكيش فقولتلها ده تحدي، وانه دور مخربش زي دور أحمر في لوحة يعني دور فاقع، قعدت تقولي أنا ضد الفكرة دي ولازم الأول تعملي قاعدة جماهيرية والناس تحبك، وتبدأي بعدين تنوعي، واول حلقتين كانت رافضة تتفرج عليا، وكانت خايفة عليا أخد دور شري في الأول.

محطة فاصلة في حياة حنان مطاوع

أما عن التغير الذي حل في حياتها بوفاة والدها، قالت: بقيت انضج واعتمدت على نفسي اكتر ونظرتي للدنيا كلها اختلفت، بابا كان بيخلص قدامي وبيقرب للفناء يعني بينتهي وفي الاخر بقى لونه أصفر، ملامحه اتغيرت بس مكنتش فاهمة ده وأول مرة أشوف حد بيخلص قدامي، التجربة كلها ضخمة جدًا بس في الأخر حمدت ربنا، وقولت الضربة التي لا تميتني تقويني.

كما وجهت حنان مطاوع رسالة لوالدها الراحل، فقالت: اقوله اني بحبه جدًا وممتنة لربنا ان هو اختارهولي اب، لأنه كان قدوتي وكبيري، ومازال ويا رب ابقى خير امتداد ليه، واخلي استمه مستمر في المكانة اللي هو فيها.