/692843/رئيس-برلمانية-الشعب-الجمهورى-يطالب-الحكومة-بمراعاة-ملاحظات-الجهاز-المركز-ى-بالحساب-الختامى-لـ20-21

قدم النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للدكتور فخري الفقي وجميع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بشأن تقرير الحساب الختامي لعام 2020\2021، مؤكدا علي ضرورة أن تقوم الحكومة بالنظر بعين الاعتبار لهذا التقرير وما به من توصيات موضوعية.

دوت الخليج

رئيس برلمانية الشعب الجمهورى يطالب الحكومة بمراعاة ملاحظات الجهاز المركز ى بالحساب الختامى لـ20-21

كما قدم أبو هميلة، الشكر لجهاز المركزي للحسابات علي التقرير الذي قاموا به، لتقدمه بملاحظات قيمة جدا، متمنيا النظر بعين الاعتبار من قبل الحكومة إلي هذا التقرير والمجهود الذي بذل من قبل الجهاز المركزي للحسابات .

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلي الجهود التي بذلت من القيادة السياسية في تخطي الأزمات من ضمنها جائحة كورونا، مؤكدا علي أن الحكومة تسعي لتجنب الأثار السلبة من الأزمات، فضلا عن جهود الدولة في تنمية الاقتصاد.

وأشاد النائب محمد أبو هميلة، بملاحظة وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن وجود خسائر مالية في بعض المنشآت الاقتصادية، لافتا أن الملاحظات التي تعرض من قبل وزير المالية بشأن الحساب الختامي لعام 2020\2021، غير مقنعة، مضيفا: 7 سنين في البرلمان بنقول نفس الكلام والأرقام تختلف ولكن نفس الملاحظات دون جدوي.