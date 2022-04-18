/692853/أميرة-صابر-ترفض-الحساب-الختامي-لعام-20-21-وتؤكد-به-ملاحظات-عديدة-تستوجب-عدة-تساؤلات

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، رفضها لتقرير الحساب الختامي لعام 2020\2021، لافتة أن هناك ملاحظات عديدة تستوجب عدة تساؤلات.

دوت الخليج وأضافت صابر: الاعتماد الأصلي لسداد الفوائد علي السندات الدولارية وفقا لعام 2020\2021 كان 5.9 مليار جنيه، وبالفعل المصروفات الفعلية المسددة 2.1مليار ، الأمر الذي يعني بأنه أقل بنسبة 65% عن المخصصات في الحساب الختامي وهذا تساءل هام لابد من الإجابة عليه. أميرة صابر ترفض الحساب الختامي لعام 20-21 وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: طبقا لبيانات الحساب الختامي فإن القيمة الكلية للإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا 338.9مليار بزيادة 1.8مليار والذي تم صرفه بالفعل وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان 263مليار بنقص 20% ، مضيفة: المواطن محتاج كل جنيه بيتصرف، يتصرف علي تعليمه وصحته، ومن غير السليم أن يتم صرف مبالغ في مصارف أخري نراها غير حكيمة.

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