/692850/مسلسل-المشوار-الحلقة-17-ندى-موسى-تنفصل-عن-أحمد-صفوت

مسلسل المشوار الحلقة 17 استهلت بطلب شامل من عزة -ندى موسى- أن تستعد لإحياء زفاف، لتصدمه الأخيرة بأنها متفقة على عمل آخر ولكن تستطيع إلغاءه ونزول الزفاف في حالة ألا تقاسمها فيه سميحة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17.

محاولات ندى موسى للتصالح مع دينا الشربيني

تلقى سعيد -محمود الليثي- مكالمة هاتفية من ماهر -محمد رمضان- طلب فيها الأخير منه أن يجد له مكان يقيم فيه، على الناحية الأخرى حاولت عزة أن تصفي الأمور بينها وبين ورد -دينا الشربيني- بعد أن اعترفت لها بخيانة ماهر معها.

محمد رمضان يبحث عن مكان يقيم فيه بعد أن طردته دينا الشربيني

أقام ماهر بحجرة يمتلكها مدرب نجله رحيم بعد أن طردته ورد وأرسل لها رسالة صوتية يحاول فيها أن يبرر لها موقفه، من جانبه طلب عزة من ورد أن تنزل معها حفل الزفاف.

خطط وجيه -أحمد كمال- مع زوجته أن يتحدث إلى ورد على الهاتف ويطمئنها حتى تظهر ويصل معها إلى اتفاق.

شجار بين ندى موسى وشامل

وقعت مشادة بين شامل وعزة حيث أخبرته الأخيرة أنها لن تعمل معه مرة أخرة، فيما تقابل ماهر مع ورد وأخبرها أنه وجد مشتري لقطعة الأثار مؤكدًا لها أنه لم يخونها لتنتهي بذلك أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17.

يشار أن مسلسل المشوار الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc و dmc دراما حصريًا وعبر منصة واتش ات الرقمية، من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد رمضان، عمرو عبد الجليل وكارولين خليل، دينا الشربيني، أحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر)

مواعيد مسلسل المشوار

ويُعرض مسلسل المشوار يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.