/692845/بعد-توجيهات-الرئيس-السيسي-بالإفراج-عن-دفعة-من-الغارمين-النائب-علاء-عبدالنبي-يطالب-بتعديل-تشريعي-لاستبدال-عقوبات-الغرامات

قال النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالافراج عن عدد من الغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك قرار إنساني سينهي معاناة العديد من الأسر المصرية، وسيضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي .

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وطالب عبدالنبي بتنفيذ عدد من المقترحات التي تساهم في حل الازمة منها ضرورة وجود تعديل تشريعي لاستبدال عقوبة الغارمات لتصبح جنحة بدلا من جناية وأن يستبدل قضائها من السجن لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون .

النائب علاء عبدالنبي يطالب بتعديل تشريعي لاستبدال عقوبات الغرامات

وأكد أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة، ولا بد من المعالجة المشكلة والتصدي لها تشريعيا، ولابد توافر اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط

واختتم تصريحاته : الرئيس السيسي، دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه، ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته فى حسم هذا الملف، ليدخل البهجة على الأسرة المصرية من خلال حرصه على تجميع الأسر فى أيام عيد الفطر المبارك