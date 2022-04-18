/692837/بعد-أزمة-المومس-الفاضلة-حنان-مطاوع-تدعم-إلهام-شاهين-وهذا-رأيها-في-التمثيل-مع-أحمد-رزق

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن أسرار في حياتها الشخصية، أثناء حلولها ضيفة الحلقة 17 من برنامج حبر سري في رمضان، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس مع الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك في تمام الساعة 6.25 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم كشف حنان مطاوع على أسرار من حياتها الشخصية في حبر سري

تطرق الحديث في البرنامج، حول تقديمها دور بنت بتجمد بويضاتها، هل ستجمد بويضاتها إذا لم تتزوج؟، فكان رد حنان: مكنتش هعمل كده، بس انا مع ان البنات تعمل كده عشان نستفيد بالعلم ونسد احتياجاتنا.

وتابعت: ومن الحاجات اللي حببتني في الموضوع كله أمير يعني هي حاجة جابت حاجة، لما اتملأت وحسيت بدفى الأسرة اللي هو أمير وحسيت ان في تناغم تمنيت أن يكون في أطفال، حسيت ان امير هو ده اللي نعمل الأسرة مع بعض، بس لما تجوزت اتولد جوايا اننفسي يبقى عندي طفل، بس انا مش قادرة نفسيا اخلف تاني عشان التجربة مهولة وضخمة، بس بتمنى يبقوا 3 او 4.

وتطرق الحديث حول بكائها في الأدورا الفنية، فقالت: دمعتي مش قريبة خالص، وعشان اعيط في الأعمال الفنية بركز ولازم ابقى مصدقة اوي وداخلة فين الشخصية.

وعن مدى حبها للمفاجآت، قالت: مبحبش المفاجات وبحب المضمون، اكتر مفاجاة جاتلي وفرحتني اماليا عرفت اني حامل وانا في اخر التالت وكنت بصور لمس اكتاف، ولما عرفت اني حامل قولت للستايليست وسعي الجلاليب.

حنان مطاوع والهام شاهين

وحينما سألتها أسما إبراهيم عن رأيها في الهجوم الذي تعرضت له إلهام شاهين بسبب مسرحية المومس الفاضلة لأنها والدك كان مخرج مسرحي كبير، فقالت: هي انسانة جدعة وصاحبة صاحبها، وهي في الشدة راجل في ضهر، وانا بموت فيها، وده أدب عالمي هي بتتهاجم ليه؟ والحدوتة بتاعتها الهدف وراها نبيل، ومبقتش بحب العنف في النقد، حقك متحبيش لكن مش لازم تجريح او تهينني، ودي رواية مش هينفع نهاجم الاسم غير لما نقرا، ولو هنهاجم نهاجم الكاتب مش مدام الهام.

حنان مطاوع وأحمد رزق

وسألتها أسما عن باعتيارها ممثلة محترفة هل ستوافق إذا تم عرض عليها دور بطولة أمام احمد رزق؟، قالت: اه طبعا كان في فيلم لسه معروض عليا اني اقدم مراته بس الدور مكنتش اطلع منه حاجة، وميعمليش مشاكل مع أمير، ورزق اخويا وصديقي وربنا يكرمه في بيته وحياته.