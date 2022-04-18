حنان مطاوع: «الفن في واسطة ومكنتش معرفه حد أني بنت مخرج»

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دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة حنان مطاوع في حبر سري

تصريحات حنان مطاوع في حبر سري

تحدثت الفنانة حنان مطاوع في أول فقرة من البرنامج، عن فكرة رفضها للإنجاب سابقًا، فقالت: الإنجاب احساس مدهش، كنت متخيلة اني جبت اخري الحب، يعني بحب امي اوي وجوزي وصحابي وشغلي، وبلدي أوي، بس لما جبت أماليا حسيت ان كل حاجة فيا نورت، ولما بقعد ابصلها بقعد اقول الف حمد وشكر والكلام اقل بكتير انه يعبر عن احساسي بيها، واتمنى يوكن عندها القدرة على الاختيار لما تكبر ولو حبت تبقى فنانة اه طبعًا عشان الفن حاجة عظيمة، واتمنى تتعلم امتى تقول لا وامتى تقول اه وتبقى صاحبة أخلاق وقيم، واللي هي عايزاة، عنده سنتين ونص بس.

حنان مطاوع وفيلم أصحاب ولا أعز

واستطرق الحديث حول رأيها في الدور الذي قدمته منى زكي في أصحاب ولا أعز، فقالت: دور صعب وكامشاهدة اعتقد ان منى زكي هي سيدة التفاصيل هي عندها القدرة انها تعمل تفاصيل حلوة أوي، في أي شخصية بتعملها، وعندها مشاعر حقيقة وساخنة ومتدفقة، وبيعجبني شغلها.

وعن إجابتها على سؤال هل ستقبل أم لا هذا الدور إذا تم عرضه عليها، قالت: معتقدش إني أعمل، بس مش معنى اني معملوش اني بدين الآخرين، الدنيا اختيارات، هي أزواق واختيارات وممكن معملوش او ممكن اقعد مع المخرج والمؤلف في حاجات كتيرة قبل ماعمله، هستأذن ان في حاجات مقدرش اعملها هل ده يناسب حضرتك ولا لا؟ هيقولي اه يبقى هعمله، هيقولي مش هينفع هقوله يبقى لزميلة تانية، بس أنا بيعجبني طريقة منى زكي في الشغل على أدوارها.

حنان مطاوع وانفصال والديها

وعن تأثير انفصال والدها ووالدتها عليها، قالت: هو أثر عليا بس تجاوزت الموضوع بسرعة عشان في الاخر مبحبش قد أمي وأبويا، يمكن اتهزيت هزة نفسية وقتها بس تجاوزت وقولت الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة، واكيد العلاقة بينهم خلصت بس العلاقة بينا عمرها ماهتخلص، الواحد يقدر يتجوز مرة واتنين بس متقدريش تجيبي لنفسك غير اب واحد وام واحدة بس.

حنان مطاوع لا تحب الواسطة

وعندما سألتها أسما لماذا لم تستخدم أبيها كرم مطاوع، قالت: مكنتش بستخدم الواسطة ومازلت عشان كنت بحس اني بسرق حق حد وبالذات لما كبرت في الفن عشان هو الحاجة الوحيدة اللي الجمهور بيختارها بمزاجه، والقناة اللي بيحب يتفرج عليها.

وأردفت: وانا صغيرة كنت بدور في اسمي على حاجة تبعد مطاوع عن اسمي، كنت بقول حنان كرم مصطفى محمود، وفي الجامعة مكنش حد يعرف غير لما جالي الجامعة في سنة أولى، ولما حد بيقولي متقفيش في الطابور ده بقوله لا.

وتابعت: اكيد في واسطة في الفن، وبتعمل اي حاجة مش في الفن بس، والفن في الاخر الناس بتفرز، اللي بيحب حاجة بتستمر واللي مبيحبش حاجة بتستمر بردو بس بشكل ضئيل.