/692846/نواب-التنسيقة-بمناقشات-الحساب-الختامي-لعام-20-21خسائر-الهيئات-الاقتصادية-تستدعي-برنامج-حكومي-لإصلاحها-ويطالبون-بتشكيل-لجنة-لتحصيل-الديون-المستحقة-للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي 2020/2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب التنسيقة بمناقشات الحساب الختامي لعام 20-21:خسائر الهيئات الاقتصادية تستدعي برنامج حكومي لإصلاحها.. ويطالبون بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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