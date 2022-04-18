وزير الخارجية يلتقي فى مدريد وزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافى الإسبانية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي "تيريزا ريبيرا رودريجز" للتعاون بشأن استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر #COP27، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

واستقبل ملك إسبانيا "فيليب السادس" اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري في مستهل زيارته إلى مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية بين مصر وإسبانيا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.