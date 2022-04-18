مفتى الجمهورية: باب التوبة مفتوح فى كلِّ الأوقات

جدة - نرمين السيد - ناشد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، الجميع بالاستجابة لنداءات الله عزَّ وجلَّ المتكررة بالتوبة والإنابة له سبحانه، مشيرا إلى أنه رغم أن باب التوبة مفتوح فى كلِّ الأوقات، فإن مواسم الخير تأتى وكأنها دعوةٌ أخرى، تجدِّد الأملَ أمام العبد فى رحمة مولاه، وفى قبوله سبحانه لتوبة التائبين، فيشدِّد على أنه هو مَن يتقبَّل توبتهم.





وأكد مفتى الجمهورية فى تصريحات اليوم: إنَّ العلماء حددوا أربعة شروط للتوبة هى الندم بالقلب، وترك المعصية فى الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياءً من الله تعالى، لا من غيره، فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط لم تصحَّ التوبة"، مضيفا أن هناك بعض العلماء أكدوا أن من شروط التوبة الاعترافَ بالذنب وكثرةَ الاستغفار. وقال مفتى الجمهورية، إن الذنب الذى تكون منه التوبة لا يخلو إمَّا أن يكون حقًّا لله، أو للآدميين، فإن كان حقًّا لله، كترك الصلاة مثلًا، فإن التوبة لا تصحُّ منه حتى يجتهد قدر طاقته فى قضاء ما فات منها، وهكذا إن كان ما ترك صومًا، أوتفريطًا فى الزكاة، وأمَّا إن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصحُّ التوبة منه إلا بردِّه إلى صاحبه، إن كان قادرًا عليه، فإن لم يكن قادرًا فيجب أن يعزم على أدائه وقت القدرة عليه، وأن يكون ذلك فى أسرع وقت.

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